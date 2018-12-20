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Регион
Опубликовано 20 декабря 2018, 11:07

Стало известно, как будет выглядеть новый "Аладдин"

Фото: &copy; Disney

Фото: © Disney

В Сети опубликованы первые кадры фильма "Аладдин" с Уиллом Смитом в образе Джинна.

На кадрах, которые разместил еженедельный журнал о культуре Entertainment, можно также увидеть самого Аладдина. Его роль исполнил Мена Массуд.

Кроме того, в Сети появились кадры с Жасмин, которую сыграла Наоми Скотт. Также на кадрах появились Джафар (Марван Кензари) и даже обезьянка Абу.

Напомним, в российский прокат фильм должен выйти 23 мая 2019 года. Режиссёром ленты выступит Гай Ричи.

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Сергей Сурепин
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