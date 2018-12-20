Стало известно, как будет выглядеть новый "Аладдин"
Фото: © Disney
В Сети опубликованы первые кадры фильма "Аладдин" с Уиллом Смитом в образе Джинна.
На кадрах, которые разместил еженедельный журнал о культуре Entertainment, можно также увидеть самого Аладдина. Его роль исполнил Мена Массуд.
First look at the characters for #Aladdin pic.twitter.com/3CB7n0oVwh— Movie Trailers™ (@BestTraiIers) 19 декабря 2018 г.
Кроме того, в Сети появились кадры с Жасмин, которую сыграла Наоми Скотт. Также на кадрах появились Джафар (Марван Кензари) и даже обезьянка Абу.
Напомним, в российский прокат фильм должен выйти 23 мая 2019 года. Режиссёром ленты выступит Гай Ричи.