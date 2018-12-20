Создатели Pokemon GO теперь стоят четыре миллиарда долларов

Главное творение разработчиков мобильных игр до сих пор приносит достаточно серьёзную прибыль.

Стоимость студии Niantic (автор мобильного хита Pokemon GO) составляет четыре миллиарда долларов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Не так давно фирма привлекла новые инвестиции. Они составили 200 миллионов долларов. При этом ещё в прошлом году стоимость компании составляла 2,7 миллиарда долларов.