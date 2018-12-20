Назван музыкант, чьи выступления были популярнее всего в 2018 году

Установить этот показатель удалось благодаря подсчётам количества проданных билетов за текущий год.

Журнал Complex пишет, что совместный тур рэпера Дрейка и коллектива Migos собрал 79 миллионов долларов. Всего было продано порядка 700 тысяч билетов в 43 городах США. Это позволило ему попасть в топ-10 по США. Возглавляет рейтинг певица Тейлор Свифт — она продала чуть больше двух миллионов билетов.

Дрейк заработал с этого тура порядка 47 миллионов долларов. Рэперы из Migos получили 24,5 миллиона долларов. Добиться подобного результата артистам удалось даже несмотря на то, что тур начинался с отмены нескольких концертов.