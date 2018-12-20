Назван музыкант, чьи выступления были популярнее всего в 2018 году
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Установить этот показатель удалось благодаря подсчётам количества проданных билетов за текущий год.
Журнал Complex пишет, что совместный тур рэпера Дрейка и коллектива Migos собрал 79 миллионов долларов. Всего было продано порядка 700 тысяч билетов в 43 городах США. Это позволило ему попасть в топ-10 по США. Возглавляет рейтинг певица Тейлор Свифт — она продала чуть больше двух миллионов билетов.
Дрейк заработал с этого тура порядка 47 миллионов долларов. Рэперы из Migos получили 24,5 миллиона долларов. Добиться подобного результата артистам удалось даже несмотря на то, что тур начинался с отмены нескольких концертов.
Что же касается самого большого количества проданных билетов в рамках тура в 2018 году по всему миру, то лидером стал певец Эд Ширан. Всего было продано 4,8 миллиона билетов. На втором месте оказалась певица Тейлор Свифт (2,8 миллиона), а на третьем — совместный тур Jay-Z и Бейонсе (2,1 миллиона проданных билетов).