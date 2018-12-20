Менеджер Мака Миллера опубликовал некролог, посвящённый американскому рэперу

Один из главных американских рэп-менеджеров Кристиан Клэнси написал некролог рэперу Маку Миллеру. С ним Клэнси со своей супругой Келли работал с 2013 года. Пара застала как мрачные, так и светлые периоды жизни рэпера.

По словам Клэнси, познакомился он с Миллером в 2012 году. Тогда Мак подружился с группой Odd Future, менеджером которой был Кристиан. Менеджер заявил, что ему хватило 15 минут в студии для того, чтобы осознать, насколько талантливым был Миллер. Рэпер мог играть на любом инструменте и был одержим необычным студийным оборудованием и продюсированием песен.

Клэнси добавил, что его отношения с Миллером были в одинаковой степени дружескими и рабочими. По словам менеджера, Миллер был очень продуктивным и мотивированным, а также всегда открыто говорил о своих проблемах по ходу карьеры. Клэнси считает, что рэпера запомнят за способность перепридумывать себя как музыканта: почувствовать это можно после прослушивания треков Blue Slide Park и Swimming.