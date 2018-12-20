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Опубликовано 20 декабря 2018, 10:25

Бывший инженер NASA наказал воров в стиле фильма "Один дома" — видео

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Mark Rober

Фото: © Кадр из видео YouTube/Mark Rober

Космический специалист придумал, как отомстить преступникам, которые украли его посылку.

Бывший инженер NASA и блогер Марк Робер стал жертвой преступления. У него украли посылку. Полиция не смогла ему помочь, после чего инженер сам придумал, как проучить грабителей. Для этого он соорудил бомбу, которая распыляет блёстки, а также спрей-вонючку. Об этом пишет BI.

На создание бомбы Робер потратил полгода. Для этого он взял упаковку из-под Apple HomePod и поместил в неё механизм для распыления блёсток и спрей. Чтобы снять всё происходящее, инженер положил туда же четыре смартфона, которые выполняли функцию скрытых камер и сохраняли видео в облаке.

Люди, которые решили украсть посылку с крыльца дома (именно так доставляют товары в США), пожалели о своём решении. После того как они открыли посылку, бомба распылила блёстки, а баллончик со спреем сделал пять "пшиков" с разницей в 30 секунд. Реакция воров свелась к ругательствам.

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Сергей Сурепин
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