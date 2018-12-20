Бывший инженер NASA наказал воров в стиле фильма "Один дома" — видео

Космический специалист придумал, как отомстить преступникам, которые украли его посылку.

Бывший инженер NASA и блогер Марк Робер стал жертвой преступления. У него украли посылку. Полиция не смогла ему помочь, после чего инженер сам придумал, как проучить грабителей. Для этого он соорудил бомбу, которая распыляет блёстки, а также спрей-вонючку. Об этом пишет BI.

На создание бомбы Робер потратил полгода. Для этого он взял упаковку из-под Apple HomePod и поместил в неё механизм для распыления блёсток и спрей. Чтобы снять всё происходящее, инженер положил туда же четыре смартфона, которые выполняли функцию скрытых камер и сохраняли видео в облаке.