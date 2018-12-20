Первый в мире веб-сайт запустили 28 лет назад

Это сделал Тим Бернерс-Ли, британский учёный из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

28 лет назад, 20 декабря 1990 года, британский учёный из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли запустил первый в мире веб-сайт. На веб-странице была описана новая технология глобального обмена информацией — "Всемирная паутина", которая стала основой для развития современного Интернета.

Первый в мире веб-сайт создан был на компьютере NeXT, за которым работал Тим в Женеве. По его задумке, проект должен был помочь учёным искать и делиться информацией. Идею "Всемирной паутины" Бернерс-Ли представил в 1989 году и тогда же получил одобрение на её воплощение.