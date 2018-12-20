Верховный суд внёс в Госдуму РФ законопроект об уголовном проступке
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Документ был разработан в целях "дальнейшей гуманизации уголовного законодательства".
Верховный суд внёс на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, которым в российское право вводится понятие "уголовный проступок".
Как поясняется в документе, размещённом в электронной базе данных нижней палаты российского парламента, он был разработан в целях "дальнейшей гуманизации уголовного законодательства".
Проект предлагает выделить деяния, за совершение которых Уголовный кодекс РФ не предусматривает наказания в виде заключения. Эти действия предлагается называть уголовными проступками. Категория подобных нарушений может стать промежуточной между административными и уголовными.
В законопроекте предусматривается обязательное освобождение несовершеннолетних, которые впервые совершили уголовный проступок, от наказания по нормам УК.