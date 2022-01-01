Ёлка, не гори: Как уберечь квартиру от пожара в новогодние праздники Новогодние праздники приносят с собой не только радость, но и проблемы. Как заранее позаботиться о мерах предосторожности? 31 декабря, 21:40

Новогодние праздники приносят с собой не только радость, но и определённые проблемы, связанные с личной безопасностью и защищённостью жилища от пожаров. Лучше заранее позаботиться о мерах предосторожности.

По статистике МЧС России, в период новогодних каникул самой распространённой причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнём.

По этой причине происходит 44% новогодних пожаров в России. Под термин "неосторожное обращение с огнём" подпадает масса всевозможных ситуаций, начиная с зажигания бенгальских огней в помещении и заканчивая курением в постели. А все эти риски усугубляются тем, что большинство новогодних украшений делается из легковоспламеняющихся материалов, которые моментально охватываются огнём.

Именно поэтому специалисты из МЧС РФ советуют иметь дома огнетушитель. Эта вещь может пригодиться не только на Новый год. Огнетушитель лучше расположить в доступном месте, чтобы его можно было использовать максимально оперативно.

Как отмечают в спасательном ведомстве, сейчас в продаже есть углекислотные огнетушители, которыми можно тушить электроприборы. Они не оставляют следов на вещах и не портят бытовую технику.

В МЧС РФ напоминают, что часто причиной пожара в праздники является традиционный и любимый символ Нового года — ёлка. На сегодняшний день эти зелёные красавицы представлены в различных вариантах — живые и искусственные, маленькие и высокие, объёмные и небольшие.

Как отмечают эксперты, натуральные деревья являются более устойчивыми к случайному воспламенению, чем искусственные ёлки. Опасными можно считать только сухие деревья, долго простоявшие в квартире, но обычно мало кто держит в доме пересохшие ели.

Однако с искусственными деревьями дела обстоят иначе. — Не надо экономить на стоимости искусственных ёлок. Ведь чем ёлка дороже, тем лучше её качество и выше надёжность материала, из которого она выполнена, — отметил собеседник Лайфа в Управлении противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Москве.

— Дешёвые искусственные ёлки нередко изготавливают из полимерных отходов, которые не только легко загораются, но и выделяют в воздух при горении опасные для здоровья токсины, — добавили в столичном ГУ МЧС РФ.

Для того чтобы новогодние праздники не были омрачены пожаром, эмчеэсовцы советуют приобретать искусственные ёлки, отвечающие правилам пожарной безопасности и имеющие сертификат соответствия качества.

Ну и, конечно, нельзя забывать, как следует укреплять и какими игрушками украшать новогоднюю ёлку в квартире, чтобы обезопасить её от возгорания.

Спасатели советуют для устойчивости укрепить ёлку на специальной подставке вдали от отопительных приборов — это предохранит живое дерево от высыхания, а искусственное — от воспламенения.

Для украшения новогодней красавицы эмчеэсовцы не рекомендуют использовать легковоспламеняющиеся игрушки, вату и свечи. А перед использованием электрических гирлянд необходимо проверить сертификат качества. Кроме того, не стоит оставлять без присмотра включённые электроприборы и разрешать детям включать их самостоятельно.

Также небезопасно использовать в квартире или доме пиротехнику, в том числе бенгальские огни и взрывающиеся хлопушки.

В случае возникновения возгорания нужно немедленно вызывать пожарную службу по телефонам 001 и 112.

Авторы Евгений Кузнецов