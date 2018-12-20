В Сети появился трейлер новых "Людей в чёрном" — видео

20 декабря в Сети появился трейлер фильма "Люди в чёрном: Интернэшнл". Видео опубликовали на официальном ютуб-канале студии Sony Pictures Entertainment.

Первые три картины про тайную организацию, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле, снял режиссёр Барри Зонненфельд. Главные роли в них исполнили Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Их место в перезапуске заняли Тэсса Томпсон и Крис Хэмсворт. Ранее актёры играли вместе в ленте "Тор: Рагнарек".