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Опубликовано 20 декабря 2018, 20:48

В Сети появился трейлер новых "Людей в чёрном" — видео

Фото: &copy; Twitter / Polygon

Фото: © Twitter / Polygon

Премьера фантастического кинобоевика в России запланирована на 13 июня 2019 года.

20 декабря в Сети появился трейлер фильма "Люди в чёрном: Интернэшнл". Видео опубликовали на официальном ютуб-канале студии Sony Pictures Entertainment.

Фильм снял режиссёр Гэри Грей ("Законопослушный гражданин", "Голос улиц"). Лента представляет собой перезапуск фантастической трилогии "Люди в чёрном".

Первые три картины про тайную организацию, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле, снял режиссёр Барри Зонненфельд. Главные роли в них исполнили Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Их место в перезапуске заняли Тэсса Томпсон и Крис Хэмсворт. Ранее актёры играли вместе в ленте "Тор: Рагнарек".

Российская премьера фильма запланирована на 13 июня 2019 года.

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Сергей Сурепин
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