Горькая правда. Треть элитных сортов шотландского виски оказалась подделкой

Исследователи проверили 55 бутылок алкоголя, которые выбирались произвольно среди аукционных домов и частных коллекций.

Более трети элитных сортов шотландского виски оказались поддельными. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование сотрудников Центра экологических исследований Шотландского университета в Восточном Килбрайде.

Эксперты провели проверку 55 бутылок с использованием современных методов радиоуглеродного датирования. Выяснилось, что 21 бутылка алкоголя была не более чем подделкой.

Как отмечается, образцы представила брокерская компания Rare Whiskey 101. Бутылки были выбраны произвольно среди аукционных домов и частных коллекций.

Так, например, фальсификатом оказались Ardbeg 1885, принадлежавший частному коллекционеру и приобретённый на одном из аукционов Thorne's Heritage, который якобы разлили в начале XX века. Стоимость подлинных напитков оценивается в 700 тысяч долларов.