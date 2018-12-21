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Опубликовано 21 декабря 2018, 11:51

Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа вышел в свет с причёской школьницы

Фото &copy; Twitter/N-Novosti

Фото © Twitter/N-Novosti

Фанаты популярного актёра, который чаще всего выбирает брутальные образы, удивились такому поступку.

Популярный американский актёр Джейсон Момоа появился на публике с достаточно необычной причёской школьницы. Свои длинные и вьющиеся волосы он решил связать розовыми резинками в два хвоста. И это притом, что звезда "Аквамена" отличается брутальным внешним видом, который подчёркивает его творческое амплуа.

Свой образ школьницы артист решил дополнить гавайским венком на шее. Этот предмет знаком ему с детства, так как 39-летний актёр родился в Гонолулу на Гавайях. В таком образе Момоа пришёл на шоу The Project TV.

Выбор причёски стал непонятен фанатам актёра. Однако Момоа отметил, что у него есть дети, у которых неплохо получается заплетать косички. По словам поклонников актёра, даже в таком образе он всё равно выглядел уверенно и мужественно.

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Сергей Сурепин
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