Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа вышел в свет с причёской школьницы

Фанаты популярного актёра, который чаще всего выбирает брутальные образы, удивились такому поступку.

Популярный американский актёр Джейсон Момоа появился на публике с достаточно необычной причёской школьницы. Свои длинные и вьющиеся волосы он решил связать розовыми резинками в два хвоста. И это притом, что звезда "Аквамена" отличается брутальным внешним видом, который подчёркивает его творческое амплуа.

Свой образ школьницы артист решил дополнить гавайским венком на шее. Этот предмет знаком ему с детства, так как 39-летний актёр родился в Гонолулу на Гавайях. В таком образе Момоа пришёл на шоу The Project TV.