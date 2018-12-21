Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа вышел в свет с причёской школьницы
Фото © Twitter/N-Novosti
Фанаты популярного актёра, который чаще всего выбирает брутальные образы, удивились такому поступку.
Популярный американский актёр Джейсон Момоа появился на публике с достаточно необычной причёской школьницы. Свои длинные и вьющиеся волосы он решил связать розовыми резинками в два хвоста. И это притом, что звезда "Аквамена" отличается брутальным внешним видом, который подчёркивает его творческое амплуа.
December 21, 2018
Свой образ школьницы артист решил дополнить гавайским венком на шее. Этот предмет знаком ему с детства, так как 39-летний актёр родился в Гонолулу на Гавайях. В таком образе Момоа пришёл на шоу The Project TV.
Выбор причёски стал непонятен фанатам актёра. Однако Момоа отметил, что у него есть дети, у которых неплохо получается заплетать косички. По словам поклонников актёра, даже в таком образе он всё равно выглядел уверенно и мужественно.