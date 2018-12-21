Экранизация Uncharted вновь лишилась режиссёра

На этот раз от проекта отказался Шон Леви, который ранее работал над популярным сериалом "Очень странные дела".

Студия Sony ищет нового режиссёра для экранизации игры Uncharted. Об этом пишет Eurogamer. Кресло постановщика освободил Шон Леви, ранее работавший над сериалом "Очень странные дела". Режиссёр отказался от проекта и планирует вместо этого снимать фильм "Свободный", главную роль в котором исполнит Райан Рейнольдс.

Компания Sony уже несколько лет пытается экранизировать Uncharted. В разное время к проекту присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер и Джо Карнахан. Однако экранизация вновь и вновь оказывается без режиссёра.