Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2018, 12:22

Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls – видео

Скриншот видео&nbsp;Vogue Russia
Скриншот видео Vogue Russia

Популярная российская теннисистка отметила, что она немного смущалась во время съёмок.

Мария Шарапова вместе с другими знаменитостями приняла участие в съёмках клипа на песню Wannabe группы Spice Girls. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Vogue Russia.

Компанию российской звезде тенниса составили бизнес-леди Оливия Палермо, модель Магдалена Фраковяк и другие женщины. При этом Шарапова заявила, что она немного смущалась во время съёмок.

Напомним, клип Wannabe британский женский коллектив Spice Girls выпустил в 1996 году. Песня была лидером британского чарта на протяжении семи недель.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Мария Шарапова
  • клипы
  • Теннис
  • Музыка
  • Культура
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar