Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls – видео

Популярная российская теннисистка отметила, что она немного смущалась во время съёмок.

Мария Шарапова вместе с другими знаменитостями приняла участие в съёмках клипа на песню Wannabe группы Spice Girls. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Vogue Russia.

Компанию российской звезде тенниса составили бизнес-леди Оливия Палермо, модель Магдалена Фраковяк и другие женщины. При этом Шарапова заявила, что она немного смущалась во время съёмок.