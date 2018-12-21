Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls – видео
Популярная российская теннисистка отметила, что она немного смущалась во время съёмок.
Мария Шарапова вместе с другими знаменитостями приняла участие в съёмках клипа на песню Wannabe группы Spice Girls. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Vogue Russia.
Компанию российской звезде тенниса составили бизнес-леди Оливия Палермо, модель Магдалена Фраковяк и другие женщины. При этом Шарапова заявила, что она немного смущалась во время съёмок.
Напомним, клип Wannabe британский женский коллектив Spice Girls выпустил в 1996 году. Песня была лидером британского чарта на протяжении семи недель.