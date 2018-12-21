Стал известен отец Дарта Вейдера

Согласно сюжету ленты "Скрытая угроза" Шми, мать Энакина, родила мальчика от чудесного непорочного зачатия. Квай-Гон считал, что это произошло благодаря воле самой Силы. Однако фанаты давно спекулировали, что "чудо" было не случайным и что ситуацию кто-то подстроил .

Само собой, секса между ними не было. Однако манипуляций Сидиуса вполне достаточно, чтобы теперь считать Палпатина отцом Дарта Вейдера. Сцену "зачатия" видит сам Дарт Вейдер, когда погружается в медитацию Силы и наблюдает собственную жизнь с её самого начала. Возможно, в дальнейшем это будет использовано сценаристами и подано так, что Вейдеру просто кто-то внушил, что его отец — Палпатин.