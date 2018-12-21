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Регион
Опубликовано 21 декабря 2018, 15:40

Лавров выступит в Госдуме по мирному договору с Японией в январе

Остров Кунашир. Фото: &copy; РИА Новости/Андрей Шапран

Остров Кунашир. Фото: © РИА Новости/Андрей Шапран

Предположительно, выступление главы МИД РФ состоится после визита в Москву японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в конце января выступит на правительственном часе в Госдуме, в частности, по вопросу заключения мирного договора с Японией. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

— Сергей Викторович будет приглашён, скорее всего, в конце января в Госдуму на правительственный час, где он выступит в том числе по вопросам мирного договора с Японией, — сказал Жуков российским журналистам в Токио.

Предположительно, выступление Лаврова состоится после визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, между Россией и Японией до сих пор не заключён мирный договор. Токио, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. В Москве не раз заявляли, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и являются исключительно частью России.

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Артём Андреев
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