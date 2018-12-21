Лавров выступит в Госдуме по мирному договору с Японией в январе

Предположительно, выступление главы МИД РФ состоится после визита в Москву японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в конце января выступит на правительственном часе в Госдуме, в частности, по вопросу заключения мирного договора с Японией. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

— Сергей Викторович будет приглашён, скорее всего, в конце января в Госдуму на правительственный час, где он выступит в том числе по вопросам мирного договора с Японией, — сказал Жуков российским журналистам в Токио.

Предположительно, выступление Лаврова состоится после визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ.