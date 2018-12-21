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Регион
Опубликовано 21 декабря 2018, 17:06

Россия выслала шведского дипломата

Стокгольм. Фото:&nbsp;pixabay.com

Стокгольм. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что Россия выслала их дипломата. Во внешнеполитическом ведомстве королевства сожалеют об этом шаге Москвы.

— МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию, — заявили РИА "Новости" в дипведомстве Швеции.

При этом пока неизвестно, покинул ли он страну, а также какую именно занимал должность.

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Янковская Ольга
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