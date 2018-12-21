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Опубликовано 21 декабря 2018, 17:26

Володин: Общество долго ждало закон об ответственном обращении с животными

Фото: &copy;РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Сейчас, как отметил спикер Госдумы, важно, чтобы в течение полугода были разработаны все необходимые подзаконные акты, которые позволят закону начать работать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность принятия закона "Об ответственном обращении с животными", который ранее одобрил Совет Федерации. Глава нижней палаты парламента отметил, что общество давно ждало этот закон, напомнив, что инициатива была внесена в Думу ещё в 2010 году.

— Спасибо нашим коллегам из Совета Федерации за поддержку закона, которого так долго ждало общество, — сказал Володин. — Ещё при обсуждении вопроса о запрете контактной притравки звучали обращения к Госдуме со стороны зоозащитников.

Сейчас, как отметил спикер Госдумы, важно, чтобы в течение полугода были разработаны все необходимые подзаконные акты, которые позволят закону начать работать.

Напомним, закон полностью запрещает убийство животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривает создание специальных приютов. Кроме того, в документе прописаны правила выгула.

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Майя Селезнёва
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