Володин: Общество долго ждало закон об ответственном обращении с животными
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Сейчас, как отметил спикер Госдумы, важно, чтобы в течение полугода были разработаны все необходимые подзаконные акты, которые позволят закону начать работать.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность принятия закона "Об ответственном обращении с животными", который ранее одобрил Совет Федерации. Глава нижней палаты парламента отметил, что общество давно ждало этот закон, напомнив, что инициатива была внесена в Думу ещё в 2010 году.
— Спасибо нашим коллегам из Совета Федерации за поддержку закона, которого так долго ждало общество, — сказал Володин. — Ещё при обсуждении вопроса о запрете контактной притравки звучали обращения к Госдуме со стороны зоозащитников.
Сейчас, как отметил спикер Госдумы, важно, чтобы в течение полугода были разработаны все необходимые подзаконные акты, которые позволят закону начать работать.
Напомним, закон полностью запрещает убийство животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривает создание специальных приютов. Кроме того, в документе прописаны правила выгула.