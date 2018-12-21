Последователи "жёлтых жилетов" вышли на улицы Португалии
Демонстранты требуют увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики страны.
Несколько сотен последователей движения "жёлтых жилетов" 21 декабря устроили демонстрацию на улицах Португалии с целью перекрыть движение.
Again & again - #resistance against the elites is growing all over Europe#Portugal: Dozens of #YellowVests demonstrators manage to block the Marqués de Pombal roundabout in #Lisbon, key to access the city center #GiletsJaunes#YellowJacketspic.twitter.com/CW8NH7evSg— Compact News (@NewsCompact) 21 декабря 2018 г.
Отмечается, что в центре Лиссабона около сотни человек вступили в столкновения с полицией, а в городе Брага участники акции перекрыли движение на нескольких улицах.
#YellowVests protesters attempted to stop traffic in Portugal...but the movement wasn't very successful.— Catarina Demony (@CatarinaDemony) 21 декабря 2018 г.
Pedro Nunes https://t.co/m6Izk30txF pic.twitter.com/h7GISo8cSF
— Движение не связано ни с какой политической партией. Мы просто хотим сказать правительству, что устали от коррупции и налогов, устали платить за поддержку политического класса, — рассказала журналистам Reuters одна из участниц демонстрации.
По предварительным данным, люди вышли на улицы, требуя увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики.
Как ранее сообщал Life, движение "жёлтых жилетов", зародившееся во Франции, к настоящему моменту поддержали в Бельгии, Нидерландах, Израиле, Великобритании, Черногории и других странах.