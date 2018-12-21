Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2018, 23:59

Последователи "жёлтых жилетов" вышли на улицы Португалии

Демонстранты требуют увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики страны.

Несколько сотен последователей движения "жёлтых жилетов" 21 декабря устроили демонстрацию на улицах Португалии с целью перекрыть движение.

Отмечается, что в центре Лиссабона около сотни человек вступили в столкновения с полицией, а в городе Брага участники акции перекрыли движение на нескольких улицах.

— Движение не связано ни с какой политической партией. Мы просто хотим сказать правительству, что устали от коррупции и налогов, устали платить за поддержку политического класса, — рассказала журналистам Reuters одна из участниц демонстрации.

По предварительным данным, люди вышли на улицы, требуя увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики.

Как ранее сообщал Life, движение "жёлтых жилетов", зародившееся во Франции, к настоящему моменту поддержали в Бельгии, Нидерландах, Израиле, Великобритании, Черногории и других странах.

BannerImage
София Алабина
  • Новости
  • Португалия
  • В мире
  • демонстранты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar