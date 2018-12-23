Подписчики шведской блогерши заметили следы фотошопа на снимках в "Инстаграме"

Шведский тревел-блогер Джоанна Олсен оказалась в центре скандала после того, как её подписчики заметили, что девушка поменяла фон на нескольких фотографиях. Теперь многие из них уверены, что девушка намного чаще прибегала к помощи фотошопа. Об этом сообщает Mirror.

Наблюдающие за аккаунтом девушки пользователи "Инстаграма" заподозрили неладное после пары фотографий из Парижа. На одном из снимков видно, что девушка будто парит над мостом, при этом её ноги не отбрасывают тень. На другой фотографии внимательные пользователи "Инстаграма" заметили странное белое свечение рядом с головой девушки.

Обвинив её в обмане, разочарованные подписчики оставили множество комментариев. Вскоре девушка объяснила, что действительно воспользовалась фотошопом, чтобы поменять неудачный фон на нескольких фотографиях.

Выложив фотографию из ресторана, Олсен рассказала, что её посадили на место без красивого пейзажа на фоне и она решила это исправить.

— Я очень хотела фотографию с живописным видом, чтобы вдохновить вас, поэтому вместо того, чтобы предъявлять претензии, просто сфотографировала пейзаж и позднее поменяла фон, — написала она.