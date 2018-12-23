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Опубликовано 23 декабря 2018, 14:11

Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам

Фото: &copy; Twitter/Государственная Дума&rlm;

Фото: © Twitter/Государственная Дума‏

Российские парламентарии возложили венки к мавзолею Хо Ши Мина, а также к Мемориалу павшим героям.

Делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла во Вьетнам с официальным двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Российские парламентарии в первый день поездки возложили венки к мавзолею Хо Ши Мина, а также к Мемориалу павшим героям, который был открыт в 1994 году, в день празднования 40-летнего юбилея победы вьетнамского народа над французскими колонизаторами в битве при Дьенбьенфу. Делегация ГД также осмотрела квартиру, летний домик и парк автомашин первого вьетнамского президента.

24 декабря запланированы двусторонние встречи с генеральным секретарём Коммунистической партии и президентом страны Нгуен Фу Чонгом, а также с главой вьетнамского правительства Нгуен Суан Фуком.

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Алёна Темирчиева
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