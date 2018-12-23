Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам

Делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла во Вьетнам с официальным двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Российские парламентарии в первый день поездки возложили венки к мавзолею Хо Ши Мина, а также к Мемориалу павшим героям, который был открыт в 1994 году, в день празднования 40-летнего юбилея победы вьетнамского народа над французскими колонизаторами в битве при Дьенбьенфу. Делегация ГД также осмотрела квартиру, летний домик и парк автомашин первого вьетнамского президента.