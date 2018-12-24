Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером
Фото: © Joel C Ryan/Invision/AP
Популярный актёр Доминик Уэст считает это отличной идеей и призывает авторов кино прислушаться к ней.
Британский актёр Доминик Уэст ("Tomb Raider: Лара Крофт") призвал сделать нового Джеймса Бонда трансгендером. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Актёр заявил, что на смену Дэниелу Крейгу должна прийти Ханна Грааф. Она самый высокопоставленный трансгендер британских вооружённых сил. Грааф служит в инженерных войсках в звании капитана.
Это на самом деле блестящая идея. У них должен быть транссексуал Бонд, потому что в армии много транссексуалов
Доминик Уэст
Ранее стало известно, что учёные Университета Отаго из Новой Зеландии выявили у Джеймса Бонда алкоголизм. К такому выводу они пришли после просмотра всех фильмов об агенте 007. Всего на экране Бонд выпил 109 раз (по 4,5 раза за один фильм).