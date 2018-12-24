Джеймса Бонда предложили сделать трансгендером

Актёр заявил, что на смену Дэниелу Крейгу должна прийти Ханна Грааф. Она самый высокопоставленный трансгендер британских вооружённых сил. Грааф служит в инженерных войсках в звании капитана.

Это на самом деле блестящая идея. У них должен быть транссексуал Бонд, потому что в армии много транссексуалов

Ранее стало известно, что учёные Университета Отаго из Новой Зеландии выявили у Джеймса Бонда алкоголизм. К такому выводу они пришли после просмотра всех фильмов об агенте 007. Всего на экране Бонд выпил 109 раз (по 4,5 раза за один фильм).