Комедия "Полицейский с Рублёвки" стала лидером российского проката

Кинолента собрала за первые четыре дня показа в прошедшие выходные 314,9 миллиона рублей.

Российская комедия "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" стала лидером проката в России и странах СНГ по итогам прошедшей недели. Фильм собрал за первые четыре дня показа 314,9 миллиона рублей.

Второе место занял "Аквамен". Лидер прошлой недели заработал 196,3 миллиона рублей. Российская премьера ленты состоялась ещё 13 декабря.