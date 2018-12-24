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Опубликовано 24 декабря 2018, 10:07

"Щелкунчик и четыре королевства" назван одним из худших фильмов 2018 года

Фото: &copy; КиноПоиск

Фото: © КиноПоиск

Кинокритики журнала The Hollywood Reporter выбрали десять худших фильмов уходящего года.

На первом месте антирейтинга оказалась криминальная драма под названием "Кодекс Готти" (режиссёр Кевин Коннолли). В ленте главного американского мафиози сыграл Джон Траволта. На сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии, картина получила рейтинг 0 процентов.

На втором месте списка самых провальных фильмов оказался боевик "Робин Гуд. Начало", снятый Отто Батхёрстом. Главный кинокритик The Hollywood Reporter Тодд МакКарти заявил, что каждый, кто был вовлечён в работу над фильмом, должен совершить публичное покаяние. Замыкает тройку фильм "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоли.

Также в десятку худших фильмов вошли: "Сама жизнь", "Веном", "Щелкунчик и четыре королевства", "Лос-Анджелес в огне", "Операция "Шаровая молния", "Излом времени" и "Суспирия".

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Сергей Сурепин
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