"Щелкунчик и четыре королевства" назван одним из худших фильмов 2018 года

Кинокритики журнала The Hollywood Reporter выбрали десять худших фильмов уходящего года.

На первом месте антирейтинга оказалась криминальная драма под названием "Кодекс Готти" (режиссёр Кевин Коннолли). В ленте главного американского мафиози сыграл Джон Траволта. На сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии, картина получила рейтинг 0 процентов.

На втором месте списка самых провальных фильмов оказался боевик "Робин Гуд. Начало", снятый Отто Батхёрстом. Главный кинокритик The Hollywood Reporter Тодд МакКарти заявил, что каждый, кто был вовлечён в работу над фильмом, должен совершить публичное покаяние. Замыкает тройку фильм "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоли.