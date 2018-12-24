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Регион
Опубликовано 24 декабря 2018, 09:45

Нью-Йорк стал стремительно пустеть

Фото: &copy;&nbsp;Pixabay

Фото: © Pixabay

Как пишет New York Post, главный американский город стремительно покидают представители среднего класса.

Исход населения, по мнению специалистов, ярко показывают данные последней переписи населения. Как стало известно, в среднем Нью-Йорк теряет по сто жителей каждый день — число уехавших сильно превышает число прибывающих людей. Это связано также с повышением налогов, снижением зарплат из-за внедрения технологических решений, увеличением расходов на проживание.

Аналитики заявляют, что всё это серьёзно ударяет по среднему классу. В итоге его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, которые до этого не были зафиксированы со времён Великой депрессии (1930-е).

В настоящий момент среди жителей Нью-Йорка 48 процентов относятся к среднему классу. Доходы этой части населения составляют 30−60 тысяч долларов в год. При этом 31 процент зарабатывает меньше, а ещё 21 процент считается богатыми.

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Сергей Сурепин
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