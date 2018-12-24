Нью-Йорк стал стремительно пустеть

Как пишет New York Post, главный американский город стремительно покидают представители среднего класса.

Исход населения, по мнению специалистов, ярко показывают данные последней переписи населения. Как стало известно, в среднем Нью-Йорк теряет по сто жителей каждый день — число уехавших сильно превышает число прибывающих людей. Это связано также с повышением налогов, снижением зарплат из-за внедрения технологических решений, увеличением расходов на проживание.

Аналитики заявляют, что всё это серьёзно ударяет по среднему классу. В итоге его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, которые до этого не были зафиксированы со времён Великой депрессии (1930-е).