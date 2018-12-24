Фильм "Аквамен" стал лидером американского проката

В Северной Америке фантастический боевик вышел позже, чем в Российской Федерации и Китае.

Фильм "Аквамен" завершил первые выходные в американском прокате с внушительной суммой в 72 миллиона долларов. Во всём мире лента собрала 482,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Variety.

Для сравнения, "Веном", который обогнал по выручке "Чудо-женщину" за восемь недель, в дебютные выходные заработал 80 миллионов долларов. Также следует отметить, что в Китае, который сделал наибольшую кассу для "Аквамена", фильм оказался на экранах на неделю раньше, чем в Америке.