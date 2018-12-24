Netflix снимет сериал о помощниках Шерлока Холмса

Беспризорники станут новыми главными героями сериала по произведениям Артура Конана Дойла.

Компания Netflix снимет сериал по книгам Артура Конана Дойла о детективе Шерлоке Холмсе. В центре сюжета в этот раз будут не расследование и сыщик, а беспризорники, которые докладывали Холмсу о происходящем на улицах Лондона.

Согласно циклу рассказов о Холмсе, детектив периодически просил мальчиков о помощи в слежке и поиске улик, их даже называли глазами Холмса на улицах. В предыдущих экранизациях на переднем плане было само расследование Холмса и его напарника Ватсона.