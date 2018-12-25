Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных
Парламент наконец-то принял закон "Об ответственном обращении с животными". С момента его внесения в Госдуму прошло семь лет. Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.
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Контактные зоопарки закроют
Содержание и использование животных потребует лицензирования с 1 января 2022 года. Это коснётся различных котокафе и дельфинариев.
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Цирки накажут за жестокое обращение с животными
Если будет доказано, что животных истязали или применяли к ним медикаменты. Также цирки обяжут содержать животных до старости.
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Тигры, обезьяны и другие экзотические звери переедут из квартир
Закон запретит покупать новых экзотических животных с 1 января 2020 года. Но тех, кто уже живёт в квартирах, выселять не будут.
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Собак опасных пород запретят выгуливать без поводка и намордника. Это:
Питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья лайка, анатолийский карабаш, стаффордшир-терьер и кавказская овчарка.
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Отлов собак возьмут под контроль
Процесс ловли обяжут снимать на видеокамеру. Всех чипированных собак запретят трогать. Также запретят усыплять собак в приютах.
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Каждый сможет получить удостоверение общественного инспектора по защите животных
Эту должность вводят в помощь работникам ветеринарного надзора. Добровольный помощник сможет выявлять нарушения и спасать зверей.
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За жестокое обращение с животными хозяев могут оштрафовать и даже посадить
Закон запрещает выгонять любимца на улицу, жестоко обращаться. Обязывает убирать за ним. А выгуливать — лишь в разрешённых местах.
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Сейчас лишь 27% питомцев в России прививают и регулярно обследуют
Это исследования компании "Инвитро". Каждый третий питомец никогда не был у ветеринара. Большинство питомцев не чипированы.
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Закон очень важен для защитников животных. Но к нему ещё много вопросов
Не ясна мера наказания за многие преступления. Непонятно, как следить за соблюдением закона. Эти вопросы депутаты обсудят весной.
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