Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных

Парламент наконец-то принял закон "Об ответственном обращении с животными". С момента его внесения в Госдуму прошло семь лет. Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.