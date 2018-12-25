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Опубликовано 25 декабря 2018, 10:35

Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных

Парламент наконец-то принял закон "Об ответственном обращении с животными". С момента его внесения в Госдуму прошло семь лет. Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

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Контактные зоопарки закроют

Содержание и использование животных потребует лицензирования с 1 января 2022 года. Это коснётся различных котокафе и дельфинариев.

Фото: © Агентство "Москва"

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Цирки накажут за жестокое обращение с животными

Если будет доказано, что животных истязали или применяли к ним медикаменты. Также цирки обяжут содержать животных до старости.

Фото: © Агентство "Москва"

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Тигры, обезьяны и другие экзотические звери переедут из квартир

Закон запретит покупать новых экзотических животных с 1 января 2020 года. Но тех, кто уже живёт в квартирах, выселять не будут.

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Собак опасных пород запретят выгуливать без поводка и намордника. Это:

Питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья лайка, анатолийский карабаш, стаффордшир-терьер и кавказская овчарка.

Фото: © Pixabay

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Отлов собак возьмут под контроль

Процесс ловли обяжут снимать на видеокамеру. Всех чипированных собак запретят трогать. Также запретят усыплять собак в приютах.

Фото: © РИА Новости/Сергей Ермохин

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Каждый сможет получить удостоверение общественного инспектора по защите животных

Эту должность вводят в помощь работникам ветеринарного надзора. Добровольный помощник сможет выявлять нарушения и спасать зверей.

Фото: © mil.ru

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За жестокое обращение с животными хозяев могут оштрафовать и даже посадить

Закон запрещает выгонять любимца на улицу, жестоко обращаться. Обязывает убирать за ним. А выгуливать — лишь в разрешённых местах.

Фото: © Max Pixel

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Сейчас лишь 27% питомцев в России прививают и регулярно обследуют

Это исследования компании "Инвитро". Каждый третий питомец никогда не был у ветеринара. Большинство питомцев не чипированы.

Фото: © L!FE/Дмитрий Киселев

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Закон очень важен для защитников животных. Но к нему ещё много вопросов

Не ясна мера наказания за многие преступления. Непонятно, как следить за соблюдением закона. Эти вопросы депутаты обсудят весной.

Фото: © Pixabay

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Артур Матвеев
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