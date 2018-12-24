Россияне назвали лучший фильм 2018 года
Фото: © Kinopoisk
Лучшей оказалась кинодрама под названием "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Пользователи сервиса "Кинопоиск" выбрали лучший полнометражный художественный фильм 2018 года. Им оказалась лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Рейтинг фильма на "Кинопоиске" составляет 8,1 балла. При этом главным российским фильмом стала картина "Движение вверх" Антона Мегердичева с рейтингом 7,7. Также этот фильм возглавил список российского проката — лента собрала более 2,9 миллиарда рублей.
Самыми популярными российскими актёрами стали Александр Петров и Любовь Аксёнова. По итогам 2017 года Александр Петров также возглавлял рейтинг самых популярных отечественных актёров. При этом главным сериалом был выбран "Видоизменённый углерод" Netflix, а среди российских сериалов лидирует "Домашний арест".