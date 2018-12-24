Россияне назвали лучший фильм 2018 года

Лучшей оказалась кинодрама под названием "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Пользователи сервиса "Кинопоиск" выбрали лучший полнометражный художественный фильм 2018 года. Им оказалась лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Рейтинг фильма на "Кинопоиске" составляет 8,1 балла. При этом главным российским фильмом стала картина "Движение вверх" Антона Мегердичева с рейтингом 7,7. Также этот фильм возглавил список российского проката — лента собрала более 2,9 миллиарда рублей.