В МИД России ответили на просьбу сына Каддафи о поддержке
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Как подчеркнули в ведомстве, большое значение в Ливии имеет позиция различных племён в определённых районах государства.
РФ поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам со сторонниками должен быть частью этого процесса, сказал замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
Об этом он заявил в ответ на сообщения о том, что сын Каддафи обратился к России со своей дорожной картой по ливийскому урегулированию.
— Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключён из конструктивного политического процесса. Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, находящимися территориально и на западе, востоке, юге, — приводит слова Богданова РИА "Новости".
Дипломат отметил, что большое значение в Ливии имеет позиция различных племён в определённых районах государства.
— Исторически это общество трайбалистское, то есть большое значение имеет позиция разных племён, поэтому я думаю, что доктор Саиф аль-Ислам и его сторонники — это именно определённые племена в определённых районах, и всё это должно быть частью общего политического процесса и с участием других политических сторон, находящихся в Тобруке, Триполи, Мисрате, — резюмировал он.
В начале декабря координатор политической команды Саиф аль-Ислама Каддафи заявил, что привёз в Москву письмо от политика, и обсудил предлагаемую дорожную карту урегулирования кризиса в Ливии. Он отметил, что предлагаемая Каддафи-младшим карта идёт в русле усилий Организации Объединённых Наций.