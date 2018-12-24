В МИД России ответили на просьбу сына Каддафи о поддержке

Как подчеркнули в ведомстве, большое значение в Ливии имеет позиция различных племён в определённых районах государства.

РФ поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам со сторонниками должен быть частью этого процесса, сказал замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Об этом он заявил в ответ на сообщения о том, что сын Каддафи обратился к России со своей дорожной картой по ливийскому урегулированию.

— Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключён из конструктивного политического процесса. Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, находящимися территориально и на западе, востоке, юге, — приводит слова Богданова РИА "Новости".

Дипломат отметил, что большое значение в Ливии имеет позиция различных племён в определённых районах государства.

— Исторически это общество трайбалистское, то есть большое значение имеет позиция разных племён, поэтому я думаю, что доктор Саиф аль-Ислам и его сторонники — это именно определённые племена в определённых районах, и всё это должно быть частью общего политического процесса и с участием других политических сторон, находящихся в Тобруке, Триполи, Мисрате, — резюмировал он.