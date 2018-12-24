Певица Рианна рассказала фанатам о новом альбоме
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По словам певицы, его звучание будет похожим на музыку, которую писали Боб Марли и Supa Dups.
Популярная певица Рианна объявила, что в 2019 году она выпустит новый альбом. Об этом сообщает Bustle.
Певица заявила, что будущая пластинка будет выполнена в стиле регги. Звучание нового альбома будет похожим на музыку Боба Марли и Supa Dups. Вместе с этим певица заявила, что альбом будет танцевальным. Всего в него войдёт 10 песен. По словам Рианны, изначально для этого проекта было создано порядка 500 записей.
Напомним, последний альбом на данный момент Рианна выпустила в 2016 году. Новый альбом будет девятым по счёту у певицы.