Дожить до зарплаты: Как сэкономить и выйти из праздников без долгов Десятидневные каникулы — серьёзное испытание. Хочется и побольше купить на распродажах, и потратиться на развлечения. В результате многим просто не удаётся дожить до январской зарплаты. Как быть? 3 января, 21:40 Фото © Pixabay

По статистике, декабрь — самый затратный месяц в году для населения и самый прибыльный для ретейлеров. Многие магазины делают годовые бюджеты всего лишь за один предновогодний месяц. Такие данные приводит эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова. По её словам, в среднем россияне тратят от семи до десяти тысяч рублей на подарки родным и близким, две–пять тысяч рублей на новогодний антураж и атрибуты праздника, четыре–семь тысяч рублей на новогодний стол. Те, кто отправляется в новогодние поездки или встречает праздник не дома, могут израсходовать от тридцати до ста тысяч рублей на семью за первые три дня января.

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Новый год по праву считается главным праздником в году, поэтому россияне не скупятся на подготовку к нему, стремясь приобрести всё самое лучшее, самое красивое и часто выходя за рамки запланированного бюджета. В результате у многих уже в первые дни каникул кошелёк остаётся пустым. При этом прожить до следующей зарплаты предстоит немало. Большинство работодателей стараются порадовать сотрудников и выплатить им все деньги за декабрь до Нового года. Таким образом, обычная выплата в начале месяца переносится на неделю раньше. Это очень радует работников перед праздниками, но не всем становится радостно после выхода на каникулы. Следующую зарплату удастся получить только ближе к концу месяца, а за десять дней отдыха легко можно потратить любые деньги.

Чтобы экономить не пришлось, необходимо заранее чётко планировать бюджет и покупать только то, что действительно необходимо. Лучший способ для этого — заранее составлять список покупок и ходить в магазин только с ним. Но даже самым дисциплинированным потребителям не всегда удаётся придерживаться составленного плана — всевозможные акции, скидки и новогодние предложения буквально заставляют прихватить что-нибудь лишнее.

— Забудьте о том, что существуют кредитные карты, — советует Наталья Орлова. — Легко взять в долг, чтобы с размахом провести каникулы, но нужно вспомнить, что за это придётся расплачиваться порой не один месяц. Ищите альтернативные способы проведения досуга и больше общайтесь с друзьями. Например, всевозможные настольные игры дома в весёлой компании помогут разнообразить свободное время и получить удовольствие от общения. Объединяйтесь в большие компании. Не секрет, что групповые поездки и походы за развлечениями всегда выходят дешевле, чем если совершать их самостоятельно. Для групп от пяти-шести человек организаторы всегда предлагают скидку в пределах 10–30%.

Фото © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Также стоит изучить список бесплатных мероприятий в вашем городе. В каникулы муниципалитеты организуют большое количество развлечений для детей и взрослых со свободным входом. Это могут быть новогодние ёлки, концерты, народные гуляния, посещение культурных центров и музеев, показ бесплатных кинофильмов, катание на ватрушках, санях и так далее. Практически повсеместно работают бесплатные катки и лыжные трассы, где придётся заплатить только за аренду оборудования, если своего нет. Подробно ознакомиться с перечнем таких мероприятий можно на городских сайтах.

Обратите внимание на сайты-купонаторы. Там можно найти большое количество всевозможных развлечений по бросовым ценам — кафе и рестораны, спектакли, квесты, боулинг, парки аттракционов, кинотеатры, аквапарки и так далее.

— Даже туристические поездки предлагаются там со скидкой 50–90%, — рассказывает Наталья Орлова. — Откажитесь от доставки еды на дом и готовьте самостоятельно, а отправляясь на прогулку, берите с собой бутерброды и горячий чай. Это поможет сберечь не только деньги, но и время. Из-за большого скопления людей в местах отдыха в эти дни, к примеру, в очереди за булочкой и стаканом чая можно провести около 20-30 минут.

Авторы Нина Важдаева