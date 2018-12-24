Санта-Клаус отправился в рождественское путешествие под контролем военных США

24 декабря начинается Norad Track Santa — предрождественская программа, сообщающая о вымышленном пути Санта-Клауса.

Санта-Клаус покидает Северный полюс и отправляется разносить подарки детям по всему миру. Традиционно за передвижением Санты наблюдают военные, однако в этом году ситуация осложнилась так называемым шатдауном.

Американские правительственные учреждения не работают из-за несогласия с президентом насчёт принятия бюджета на следующий год. Однако, невзирая на это, командование Воздушно-космической обороны США обязалось выполнить это задание. За перемещением Санты можно следить на официальной странице проекта.