Санта-Клаус отправился в рождественское путешествие под контролем военных США
Фото: © noradsanta.org
24 декабря начинается Norad Track Santa — предрождественская программа, сообщающая о вымышленном пути Санта-Клауса.
Санта-Клаус покидает Северный полюс и отправляется разносить подарки детям по всему миру. Традиционно за передвижением Санты наблюдают военные, однако в этом году ситуация осложнилась так называемым шатдауном.
Американские правительственные учреждения не работают из-за несогласия с президентом насчёт принятия бюджета на следующий год. Однако, невзирая на это, командование Воздушно-космической обороны США обязалось выполнить это задание. За перемещением Санты можно следить на официальной странице проекта.
Напомним, Norad Track Santa — программа, которая создана при содействии командования Воздушно-космической обороны Северной Америки. Она появилась 24 декабря 1955 года. Тогда торговая сеть Sears поместила объявление в газете города Колорадо-Спрингс. В объявлении был номер телефона, по которому дети могли "позвонить Санта-Клаусу". В самом номере содержалась ошибка, и дети, которые звонили Санте, попадали в расположенный в городе центр Континентального командования воздушно-космической обороны. Дежурный попросил предоставлять всем звонящим детям "текущее местоположение" Санта-Клауса. В 1958 году CONAD превратили в NORAD, но традиция передавать местоположение Санта-Клауса сохранилась.