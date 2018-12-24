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Опубликовано 24 декабря 2018, 13:36

Санта-Клаус отправился в рождественское путешествие под контролем военных США

Фото: &copy; noradsanta.org

Фото: © noradsanta.org

24 декабря начинается Norad Track Santa — предрождественская программа, сообщающая о вымышленном пути Санта-Клауса.

Санта-Клаус покидает Северный полюс и отправляется разносить подарки детям по всему миру. Традиционно за передвижением Санты наблюдают военные, однако в этом году ситуация осложнилась так называемым шатдауном.

Американские правительственные учреждения не работают из-за несогласия с президентом насчёт принятия бюджета на следующий год. Однако, невзирая на это, командование Воздушно-космической обороны США обязалось выполнить это задание. За перемещением Санты можно следить на официальной странице проекта.

Напомним, Norad Track Santa — программа, которая создана при содействии командования Воздушно-космической обороны Северной Америки. Она появилась 24 декабря 1955 года. Тогда торговая сеть Sears поместила объявление в газете города Колорадо-Спрингс. В объявлении был номер телефона, по которому дети могли "позвонить Санта-Клаусу". В самом номере содержалась ошибка, и дети, которые звонили Санте, попадали в расположенный в городе центр Континентального командования воздушно-космической обороны. Дежурный попросил предоставлять всем звонящим детям "текущее местоположение" Санта-Клауса. В 1958 году CONAD превратили в NORAD, но традиция передавать местоположение Санта-Клауса сохранилась.

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Сергей Сурепин
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