Названы возможные темы ежегодной встречи Путина с руководством Совфеда и Госдумы
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Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги деятельности российского парламента и обозначаются главные задачи на будущий год.
Вопросы реализации национальных проектов, борьба с бедностью, тема здравоохранения могут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Совфеда и Госдумы, которая состоится 25 декабря. Своими предположениями относительно повестки поделились сенатор.
— Думаю, главной темой для обсуждения может стать реализация нацпроектов. При Совфеде был создан совет по законодательному обеспечению их реализации, этот вопрос на контроле у спикера СФ, — цитирует РИА "Новости" главу бюджетного комитета верхней палаты Сергея Рябухина.
По мнению председателя социального комитета СФ Валерия Рязанского, возможно также обсуждение темы преодоления бедности и повышения качества жизни россиян, а также тема здорового питания, начиная с детсадов и школ.
Традиционно на встрече Путина с руководством Софведа и Госдумы подводятся итоги деятельности российского парламента, а также обсуждаются актуальные вопросы законопроектной деятельности и главные задачи на будущий год.