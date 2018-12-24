Названы возможные темы ежегодной встречи Путина с руководством Совфеда и Госдумы

Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги деятельности российского парламента и обозначаются главные задачи на будущий год.

Вопросы реализации национальных проектов, борьба с бедностью, тема здравоохранения могут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Совфеда и Госдумы, которая состоится 25 декабря. Своими предположениями относительно повестки поделились сенатор.

— Думаю, главной темой для обсуждения может стать реализация нацпроектов. При Совфеде был создан совет по законодательному обеспечению их реализации, этот вопрос на контроле у спикера СФ, — цитирует РИА "Новости" главу бюджетного комитета верхней палаты Сергея Рябухина.

По мнению председателя социального комитета СФ Валерия Рязанского, возможно также обсуждение темы преодоления бедности и повышения качества жизни россиян, а также тема здорового питания, начиная с детсадов и школ.