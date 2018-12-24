Очень правильно. Шкуматов поддержал идею привязывать полис ОСАГО к водителю

Координатор общества "Синие ведёрки" считает, что подобная инициатива позволит автолюбителям управлять не только конкретным авто, но и любым, подходящим под его категорию прав.

Идея привязать полис ОСАГО не к автомобилю, а к водителю является очень правильной и своевременной. Об этом в беседе с Лайфом заявил координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

— Я к этому очень положительно отношусь. У вас, например есть права, там есть категории, вы подтвердили свои знания, свои умения и можете это делать. Но, вот полис ОСАГО разрешает вам управлять только конкретным автомобилем, за руль любого другого автомобиля вы не можете садиться, — отметил Шкуматов.

В пример он привёл ситуацию, когда в дальней дороге два водителя могли бы меняться местами, однако не могут этого сделать из-за того, что в полисе указан лишь один водитель. Или же ситуацию, когда один человек владеет сразу двумя автомобилями, однако к каждому ему необходимо делать отдельный полис.

— Если вы оформите полис на себя, то вы будете иметь право управлять любым автомобилем, категориями, которыми вам разрешены. И это правильно, и это хорошо. Поэтому, я считаю, что эта инициатива очень своевременная, кстати, про нее очень многие говорили и ОНФ, например. Поэтому я считаю, что это очень правильно, — подытожил Шкуматов.