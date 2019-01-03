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Опубликовано 3 января 2019, 10:30

Уберите детей от экранов! Она даже мультяшек превращает в объекты мужских грёз

Оглавление
Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)
Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)
Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)
Тавион Аксмис (Jedi Knight: Jedi Outcast)
Герцогиня (Коты-аристократы)
Ксения Сергеевна Онатопп (Золотой глаз)
Кейт Арчер (No One Lives Forever)
Капитан Амелия Смоллетт (Планета сокровищ)
Малефисента (Спящая красавица)
Мара Джейд (Звёздные войны)
Мисс Китти
Ариэль (Русалочка)
Карлотта (Призрак оперы)
Мэрилин Монро
Неповторимый оригинал
Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

Косплеерша Мейджор Сэм обожает героиню Джессику Рэббит из мультфильмов о Кролике Роджере. Но в её портфолио есть и другие не менее чарующие персонажи.

Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Тавион Аксмис (Jedi Knight: Jedi Outcast)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Герцогиня (Коты-аристократы)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Ксения Сергеевна Онатопп (Золотой глаз)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Кейт Арчер (No One Lives Forever)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Капитан Амелия Смоллетт (Планета сокровищ)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Малефисента (Спящая красавица)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Мара Джейд (Звёздные войны)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Мисс Китти

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Ариэль (Русалочка)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Карлотта (Призрак оперы)

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Мэрилин Монро

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Неповторимый оригинал

Фото: © Instagram/msmajorsam

Фото: © Instagram/msmajorsam

Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

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Семен Хафизов
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