Уберите детей от экранов! Она даже мультяшек превращает в объекты мужских грёз
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Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)
Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)
Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)
Тавион Аксмис (Jedi Knight: Jedi Outcast)
Герцогиня (Коты-аристократы)
Ксения Сергеевна Онатопп (Золотой глаз)
Кейт Арчер (No One Lives Forever)
Капитан Амелия Смоллетт (Планета сокровищ)
Малефисента (Спящая красавица)
Мара Джейд (Звёздные войны)
Мисс Китти
Ариэль (Русалочка)
Карлотта (Призрак оперы)
Мэрилин Монро
Неповторимый оригинал
Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...
Косплеерша Мейджор Сэм обожает героиню Джессику Рэббит из мультфильмов о Кролике Роджере. Но в её портфолио есть и другие не менее чарующие персонажи.