Уберите детей от экранов! Она даже мультяшек превращает в объекты мужских грёз

Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

Косплеерша Мейджор Сэм обожает героиню Джессику Рэббит из мультфильмов о Кролике Роджере. Но в её портфолио есть и другие не менее чарующие персонажи.