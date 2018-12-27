История игрушек. Чем украшали ёлку в прошлом веке?
Около 700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Звёзды, космонавты, ангелы — у каждого периода истории страны были свои игрушки. Расскажем на карточках.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
НАЧАЛО ПРАЗДНИКА
Отмечать Новый год начали в 1935 году. Раньше ёлку украшали на Рождество. Вешали овощи и фрукты. Первые игрушки — фрукты из ваты
Фото: © L!FE
1930-Е ГОДЫ
Игрушечные животные впервые появились на советской ёлке в 1932 году. Когда на киноэкраны вышел суперхит — фильм "Цирк"
1940-Е ГОДЫ
Военные годы были тяжёлым временем. Но заводы выпускали игрушки, например, как этот велосипед — сделанный из остатков проволоки
1950-Е ГОДЫ
Популярны картонные игрушки. Трафареты печатали во всех советских журналах. Их вырезали и украшали как блёстками битым стеклом
НАЧАЛО 1960-Х
в 1961 году Юрий Гагарин первым полетел в космос — и все ёлки СССР украсили стеклянные космонавты и ракеты
КОНЕЦ 1960-Х
Никиту Хрущёва уже сняли с поста генсека, а кукуруза — царица полей — по-прежнему висела на новогодней ёлке, в память о нём
1970-Е ГОДЫ
Главное место на ёлке занимают элементы повседневной жизни СССР: милиционеры, самолётики или вот светофор
1980-Е ГОДЫ
В СССР налаживают массовый выпуск одинаковых фигурок. Кажется, что украшения потеряли индивидуальность. Раньше их делали вручную
1990-Е ГОДЫ
Рынок наводнили китайские украшения. Но многие хранят дома старые советские украшения. Как память о детстве и празднике
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков