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Опубликовано 25 декабря 2018, 11:48

Актёр из "Чудо-женщины" спел рождественскую песню для мультфильма "Человек-паук"

Кадр видео&nbsp;Sony Pictures Animation
Кадр видео Sony Pictures Animation

Крис Пайн, озвучивший в картине Питера Паркера, исполнил композицию Spidey-Bells (A Hero’s Lament) — паучью пародию на Jingle Bells.

Компания Sony опубликовала две композиции из специального альбома A Very Spidey Christmas, где звёзды мультфильма "Человек-паук. Через вселенные" поют классические рождественские песни. Одну из них — Spidey-Bells (A Hero’s Lament) — исполнил Крис Пайн (он озвучивал Питера Паркера, а также играл в фильме "Чудо-женщина").

При этом Джейк Джонсон (подарил голос циничному и уставшему Питеру Б. Паркеру) спел Deck the Halls. Он добавил в текст шутки про супергеройскую жизнь.

Помимо представленных песен в A Very Spidey Christmas входят Joy to the World Шамеика Мура, Up on the House Top Пайна и The Night Before Christmas 1967 (Spoken Word), которую Йорма Такконе зачитывает как Человек-паук из мультсериала 1967 года. Альбом уже можно послушать в iTunes.

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Сергей Сурепин
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