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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 12:05

Геймер прошёл самую страшную игру с закрытыми глазами — видео

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/AcrohTB

Фото: © Кадр из видео YouTube/AcrohTB

Пользователь AchorTheBeast установил мировой рекорд, пройдя Outlast за 10 минут и 24 секунды.

Геймер с псевдонимом AcrohTheBeast опубликовал на своём YouTube-канале видео с прохождением хоррор-игры Outlast. Проходил игру он с завязанными глазами. Геймеру удалось пройти игру на слух за 10 минут и 24 секунды. Это стало новым мировым рекордом.

Датчанин ориентировался только на игровые звуки, а также заранее заученные последовательности действий. Геймер снимал повязку с глаз только во время видео, в которых игрок не может взаимодействовать с окружающей средой.

Напомним, мировой рекорд скоростного прохождения Outlast с открытыми глазами составляет 9 минут и 7 секунд. В списке игроков, которые проходят игры на скорость, прошедших игру классическим способом AcrohTheBeast находится на 22 месте.

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Сергей Сурепин
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