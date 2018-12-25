Геймер прошёл самую страшную игру с закрытыми глазами — видео
Фото: © Кадр из видео YouTube/AcrohTB
Пользователь AchorTheBeast установил мировой рекорд, пройдя Outlast за 10 минут и 24 секунды.
Геймер с псевдонимом AcrohTheBeast опубликовал на своём YouTube-канале видео с прохождением хоррор-игры Outlast. Проходил игру он с завязанными глазами. Геймеру удалось пройти игру на слух за 10 минут и 24 секунды. Это стало новым мировым рекордом.
Датчанин ориентировался только на игровые звуки, а также заранее заученные последовательности действий. Геймер снимал повязку с глаз только во время видео, в которых игрок не может взаимодействовать с окружающей средой.
Напомним, мировой рекорд скоростного прохождения Outlast с открытыми глазами составляет 9 минут и 7 секунд. В списке игроков, которые проходят игры на скорость, прошедших игру классическим способом AcrohTheBeast находится на 22 месте.