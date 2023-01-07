Забытые традиции Рождества: От примет до традиционных блюд В Советском Союзе Рождество пытались "заменить" празднованием Нового года, и многие обычаи теперь считаются новогодними. А как было изначально и что сохранилось — в материале Лайфа. 7 января, 00:03 15519 15519 Фото © Shutterstock

Украшение ёлки, готовка 12 блюд, обмен подарками между главой семьи и супругой — такие традиции празднования Рождества существовали в дореволюционной России. Уже в СССР часть из них "передали" Новому году, а другая часть канула в Лету.

— Поскольку даты Рождества и Нового года близки, в СССР, можно сказать, пытались заменить Рождество Новым годом. Что касается ёлок — это же рождественское дерево. А его в Советском Союзе представляли как только новогоднее, — рассказал Лайфу протоиерей Владислав Цыпин.

Что ещё незаслуженно забыли и только сейчас восстанавливают.

Сочиво

День накануне праздника Рождества Христова называется Сочельником. Оказывается, его название появилось благодаря традиционному блюду, которое готовили к 6 января — сочиво.

— Сочиво — традиционная еда в канун Рождества. А в этот день особенно строгий пост, — напомнил протоиерей Владислав Цыпин.

Сочиво — это блюдо из размоченных в воде и меду зёрен пшеницы с орехами, а также изюмом и другими фруктами. В принципе, это одно из немногих блюд, которые позволено есть в сочельник. Протоиерей Владислав Цыпин отметил, что в канун Рождества надо особенно ограничивать себя в еде.

Во всём новом

Фото © Pixeles

В некоторых деревнях на Волге до сих пор сохранились традиции и поверья, связанные с Рождеством. Так, считается, что встречать этот праздник нужно в новом наряде: тогда якобы будет более прибыльный год. Во всяком случае, в этот праздник надеть все чистое просто необходимо.

Также на Рождество принято зажигать в доме свечи. Считается, чем больше их будет, тем светлее и радостнее будет весь год.

А ещё в этот день хорошей приметой является, согласно поверью, отправиться за покупками. Считается, что купленные вещи прослужат очень долго.

Мы пришли откапывать — деньги зарабатывать

Фото © Shutterstock

Ещё одна традиция, которая сейчас сохранилась лишь в некоторых деревнях: ходить по домам и славить Рождество. Так, по домам ходили и взрослые, и дети. Они читали стихи, а радушные хозяева приглашали их за стол или, что чаще, выносили угощения: кто — конфетку, кто — пряник, а кто и рубль.

Вот такие стихи читали дети и даже иногда взрослые.

"Рождество, Рождество — тебя снегом замело Мы пришли откапывать — деньги зарабатывать"

***

"С Рождеством святым, чудесным Поздравляю от души! На просторах на небесных Звездочка плывёт в тиши".

12 блюд

Фото © Shutterstock

Традиция накрывать богатый стол на Рождество в СССР была практически забыта: это было связано с пропагандой Нового года в качестве "основного праздника", рассказал Лайфу историк Владимир Алексеев. Сейчас она постепенно начинает возвращаться, но до былого размаха ещё далеко.

Так, в дореволюционной России хозяйки готовили 12 блюд (отсылка к 12 апостолам. — Прим. Лайфа). Начинали с кутьи: пшеничная (в 1910-х встречался рис) каша, как правило, на воде с изюмом и медом. В неё добавляли льняное масло. Под тарелку подкладывали сено и ставили около икон. Ещё один обязательный элемент Рождественского стола — узвар (компот из сухофруктов).

Также на столе в честь окончания поста и великого праздника были всевозможные колбасы, мясные нарезки, расстегаи. Часто присутствовали пироги и оладьи.

После ужина было принято, что муж с женой обмениваются подарками. Сейчас эта традиция также стала скорее новогодней.

Но главное, конечно, встречать Рождество со светлыми мыслями и добрым сердцем. Сходите в церковь на службу: они проходят как в ночь с 6 на 7 января, так и утром 7 января. Ведь главное в таком светлом празднике — именно сам праздник и его ощущение.

Авторы Мари Медведева