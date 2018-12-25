В России предложили сделать бесплатный проезд в электричках детям до семи лет
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
В Общероссийском объединении пассажиров предложили сделать бесплатный проезд на электричках для детей до 7 лет. Данное обращение было направлено в Госдуму. Инициативу там оценили и одобрили. Об этом сообщает RT.
— Она синхронизирует … действующие нормы закона по поводу бесплатного проезда детям до семи лет в автобусах, в электрическом наземном транспорте — общественном транспорте, который существует в городах, — отметила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.
Она выразила готовность помочь в доработке инициативы и при необходимости внести её на рассмотрение в Госдуму в виде законопроекта.
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