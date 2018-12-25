Fortnite стала самой обсуждаемой игрой в Twitter
Эта многопользовательская игра стала невероятно успешной после появления бесплатного режима королевской битвы.
Социальная сеть "Твиттер" подвела итоги 2018 года. Сервис учитывал информацию исключительно об американских пользователях. Об этом сообщает Variety.
Самой популярной игрой 2018 года стала Fortnite. Эта многопользовательская игра стала невероятно успешной после появления бесплатного режима королевской битвы. Всего в ней насчитывается более 200 миллионов зарегистрированных геймеров.
Фото: © EPIC GAMES
Также среди популярных игр, которые чаще всего обсуждали в "Твиттере", можно найти Call of Duty, Overwatch, Pokemon, Super Mario, GTA. По информации социальной сети, каждый день в сообщениях публикуют 125 миллионов хештегов и около полутора миллионов гифок — более тысячи в минуту.