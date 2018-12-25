Fortnite стала самой обсуждаемой игрой в Twitter

Самой популярной игрой 2018 года стала Fortnite. Эта многопользовательская игра стала невероятно успешной после появления бесплатного режима королевской битвы. Всего в ней насчитывается более 200 миллионов зарегистрированных геймеров.

Также среди популярных игр, которые чаще всего обсуждали в "Твиттере", можно найти Call of Duty, Overwatch, Pokemon, Super Mario, GTA. По информации социальной сети, каждый день в сообщениях публикуют 125 миллионов хештегов и около полутора миллионов гифок — более тысячи в минуту.