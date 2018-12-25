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Опубликовано 25 декабря 2018, 12:36

Цена PlayStation 4 Pro рухнула в России

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Популярная игровая консоль японского производителя подешевела за два года реализации на 18 процентов.

Компания Sony обновила цены на консоль PlayStation 4 Pro. Если на старте продаж устройство можно было купить за 35 тысяч рублей, то сейчас ценник составляет 28,6 тысячи рублей. Скорее всего, цена была снижена в связи с тем, что российский рубль укрепился на рынке.

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Модель PS4 Pro поставляется с жёстким диском на 1 ТБ. К покупке доступна сертифицированная для российского рынка модификация с официальной гарантией от производителя на 12 месяцев.

Напомним, Sony PlayStation 4 Pro — это модернизированный вариант оригинальной консоли. Приставка работает на мощнейшем процессоре AMD Jaguar, дополненном графикой Radeon. Производительность — 4,2 терафлопса, объём видеопамяти GDDR5 — 8 ГБ.

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Сергей Сурепин
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