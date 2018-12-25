Цена PlayStation 4 Pro рухнула в России

Популярная игровая консоль японского производителя подешевела за два года реализации на 18 процентов.

Компания Sony обновила цены на консоль PlayStation 4 Pro. Если на старте продаж устройство можно было купить за 35 тысяч рублей, то сейчас ценник составляет 28,6 тысячи рублей. Скорее всего, цена была снижена в связи с тем, что российский рубль укрепился на рынке.