Цена PlayStation 4 Pro рухнула в России
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Популярная игровая консоль японского производителя подешевела за два года реализации на 18 процентов.
Компания Sony обновила цены на консоль PlayStation 4 Pro. Если на старте продаж устройство можно было купить за 35 тысяч рублей, то сейчас ценник составляет 28,6 тысячи рублей. Скорее всего, цена была снижена в связи с тем, что российский рубль укрепился на рынке.
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Модель PS4 Pro поставляется с жёстким диском на 1 ТБ. К покупке доступна сертифицированная для российского рынка модификация с официальной гарантией от производителя на 12 месяцев.
Напомним, Sony PlayStation 4 Pro — это модернизированный вариант оригинальной консоли. Приставка работает на мощнейшем процессоре AMD Jaguar, дополненном графикой Radeon. Производительность — 4,2 терафлопса, объём видеопамяти GDDR5 — 8 ГБ.