Путин проведёт встречу с лидерами думских фракций
Президент РФ Владимир Путин.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Ранее Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов просили главу государства восстановить формат регулярного общения с ними.
Президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы во вторник, 25 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, на повестке дня встречи Путина с руководством палат Федерального собрания.
Кроме того, сегодня у российского лидера состоятся переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после которых состоится рабочий завтрак, возможно, в формате "с глазу на глаз".
Напомним, что ранее лидеры думских фракций попросили Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними. В Кремле заверили, что глава государства не против возобновить общение на постоянной основе. На вопрос журналистов о том, почему такие встречи в своё время прекратились, Дмитрий Песков ответил следующее: "Они не прекратились, просто график не позволял".