Путин проведёт встречу с лидерами думских фракций

Ранее Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов просили главу государства восстановить формат регулярного общения с ними.

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы во вторник, 25 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, на повестке дня встречи Путина с руководством палат Федерального собрания.

Кроме того, сегодня у российского лидера состоятся переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после которых состоится рабочий завтрак, возможно, в формате "с глазу на глаз".