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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 13:38

Путин проведёт встречу с лидерами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин.&nbsp; Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент РФ Владимир Путин. 

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов просили главу государства восстановить формат регулярного общения с ними.

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы во вторник, 25 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, на повестке дня встречи Путина с руководством палат Федерального собрания.

Кроме того, сегодня у российского лидера состоятся переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после которых состоится рабочий завтрак, возможно, в формате "с глазу на глаз".

Напомним, что ранее лидеры думских фракций попросили Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними. В Кремле заверили, что глава государства не против возобновить общение на постоянной основе. На вопрос журналистов о том, почему такие встречи в своё время прекратились, Дмитрий Песков ответил следующее: "Они не прекратились, просто график не позволял".

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Марина Калегина
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