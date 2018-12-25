Назван график фильмов Disney, которые выйдут в 2019 году

Всего в настоящий момент студия планирует выпустить в будущем году десять кинокартин.

Компания Disney поделилась списком премьер на 2019 год. В прошлом году кинокомпания завоевала более четверти всего американского кинорынка и, по всей видимости, не планирует останавливаться. Об этом сообщает Comicbook.

В 2019 году Disney планирует выпустить как минимум десять фильмов. Среди них: "Капитан Марвел" (8 марта), "Дамбо" (29 марта), фильм про пингвинов (17 апреля), новые "Мстители" (26 апреля).