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Опубликовано 25 декабря 2018, 15:42

Назван график фильмов Disney, которые выйдут в 2019 году

Постер к фильму "Дамбо"/ &copy; Кинопоиск

Постер к фильму "Дамбо"/ © Кинопоиск

Всего в настоящий момент студия планирует выпустить в будущем году десять кинокартин.

Компания Disney поделилась списком премьер на 2019 год. В прошлом году кинокомпания завоевала более четверти всего американского кинорынка и, по всей видимости, не планирует останавливаться. Об этом сообщает Comicbook.

В 2019 году Disney планирует выпустить как минимум десять фильмов. Среди них: "Капитан Марвел" (8 марта), "Дамбо" (29 марта), фильм про пингвинов (17 апреля), новые "Мстители" (26 апреля).

Также Disney планирует выпустить нового "Аладдина" (24 мая), новую "Историю игрушек" (21 июня) и "Короля Льва" (19 июля), а также фильм "Артемис Фаул" (9 августа). Осенью Disney выпустит "Холодное сердце — 2" (22 ноября), а 20 декабря выйдут новые "Звёздные войны".

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Сергей Сурепин
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