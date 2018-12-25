Названы причины выпуска в декабре большинства мобильных игр
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В 2017 году магазин App Store продал перед Новым годом приложения на сумму 890 миллионов долларов.
Специалисты назвали причины, по которым разработчики мобильных игр предпочитают выпускать их в декабре. Об этом сообщает Appsflyer.
Отмечается, что в 2017 году в канун Рождества и перед Новым годом в магазине App Store продано было приложений на сумму 890 миллионов долларов. А 1 января 2018 года компания продала их дополнительно на сумму 300 миллионов долларов.
Аналитики считают, что это происходит по той причине, что в этот период люди получают в подарок новые гаджеты и тут же после этого приобретают приложения, чтобы протестировать их. Разработчики из студии Noodlecake заявили, что обычно в декабре прибыль компании возрастает на 20%.