Авторы Fallout 76 начали массово банить геймеров
Фото © Bethesda Game Studios
Таким образом разработчики решили ответить на желание пользователей устанавливать модификации на игру.
Компания Bethesda забила ещё один гвоздь в крышку гроба игры Fallout 76. На этот раз разработчики начали блокировать геймеров за использование модификаций, даже если они не дают никаких преимуществ или исправляют ошибки в игре.
Теперь даже самые преданные фанаты, которые пытались найти во многопользовательском режиме Fallout 76 хоть что-то хорошее, оказались заблокированы. Также доступ к игре утратили и те геймеры, которые с помощью модификаций решили улучшить Fallout 76, исправив критические ошибки в RPG.
Что же касается самих разработчиков, то они сообщили геймерам, что те могут обжаловать решение команды технической поддержки. Сами же геймеры недовольны такой ситуацией.