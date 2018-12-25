Авторы Fallout 76 начали массово банить геймеров

Таким образом разработчики решили ответить на желание пользователей устанавливать модификации на игру.

Компания Bethesda забила ещё один гвоздь в крышку гроба игры Fallout 76. На этот раз разработчики начали блокировать геймеров за использование модификаций, даже если они не дают никаких преимуществ или исправляют ошибки в игре.

Теперь даже самые преданные фанаты, которые пытались найти во многопользовательском режиме Fallout 76 хоть что-то хорошее, оказались заблокированы. Также доступ к игре утратили и те геймеры, которые с помощью модификаций решили улучшить Fallout 76, исправив критические ошибки в RPG.