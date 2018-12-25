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Опубликовано 25 декабря 2018, 15:12

Авторы Fallout 76 начали массово банить геймеров

Фото &copy; Bethesda Game Studios

Фото © Bethesda Game Studios

Таким образом разработчики решили ответить на желание пользователей устанавливать модификации на игру.

Компания Bethesda забила ещё один гвоздь в крышку гроба игры Fallout 76. На этот раз разработчики начали блокировать геймеров за использование модификаций, даже если они не дают никаких преимуществ или исправляют ошибки в игре.

Теперь даже самые преданные фанаты, которые пытались найти во многопользовательском режиме Fallout 76 хоть что-то хорошее, оказались заблокированы. Также доступ к игре утратили и те геймеры, которые с помощью модификаций решили улучшить Fallout 76, исправив критические ошибки в RPG.

Что же касается самих разработчиков, то они сообщили геймерам, что те могут обжаловать решение команды технической поддержки. Сами же геймеры недовольны такой ситуацией.

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Сергей Сурепин
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