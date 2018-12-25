Российское кино побило рекорды по кассовым сборам и посещаемости

Число зрителей в кинотеатрах страны в 2018 году превысит 56 миллионов посетителей.

Посещаемость и кассовые сборы российских фильмов за неделю до завершения 2018 года превысили рекордные значения предыдущего года. Об этом сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов.

По состоянию на 24 декабря кассовые сборы отечественного кино превысили 13,1 миллиарда рублей. Число зрителей оказалось выше 55 миллионов человек. Эти результаты обновили рекорды, которые были зафиксированы в 2017 году (13 миллиардов рублей сборов и 54,7 миллиона зрителей).