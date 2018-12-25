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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 15:00

Российское кино побило рекорды по кассовым сборам и посещаемости

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Число зрителей в кинотеатрах страны в 2018 году превысит 56 миллионов посетителей.

Посещаемость и кассовые сборы российских фильмов за неделю до завершения 2018 года превысили рекордные значения предыдущего года. Об этом сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов.

По состоянию на 24 декабря кассовые сборы отечественного кино превысили 13,1 миллиарда рублей. Число зрителей оказалось выше 55 миллионов человек. Эти результаты обновили рекорды, которые были зафиксированы в 2017 году (13 миллиардов рублей сборов и 54,7 миллиона зрителей).

Этот год был непростым для рынка кинопроката. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём рынка снизился в рублёвом выражении на 6,5 процента. Фонд считает, что по итогам всего 2018 года снижение составит пять процентов.

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Сергей Сурепин
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