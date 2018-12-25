Дэвид Духовны заинтересовался группой "Ленинград"
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Актёр, звезда сериалов "Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния", рассказал о знакомстве с российской музыкой.
По словам Духовны, он неплохо знаком с популярной музыкой в России, если не брать в расчёт классику — Чайковского и Прокофьева. Об этом актёр рассказал РБК.
Актёр из "Секретных материалов" заявил, что несколько лет назад на съёмках рекламы в России он много слушал российскую поп-музыку. По словам Дэвида, он не понимал ни одного слова, однако мелодия ему нравилась.
Что же касается группы "Ленинград", то Духовны заявил, что названия не запомнил, однако планирует попросить актёра Райана Рейнольдса перекинуть ему несколько песен "Ленинграда". В перспективе он может записать совместный трек с группой, но сначала актёр хочет послушать песни.