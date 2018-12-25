Дэвид Духовны заинтересовался группой "Ленинград"

Актёр, звезда сериалов "Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния", рассказал о знакомстве с российской музыкой.

По словам Духовны, он неплохо знаком с популярной музыкой в России, если не брать в расчёт классику — Чайковского и Прокофьева. Об этом актёр рассказал РБК.

Актёр из "Секретных материалов" заявил, что несколько лет назад на съёмках рекламы в России он много слушал российскую поп-музыку. По словам Дэвида, он не понимал ни одного слова, однако мелодия ему нравилась.