Раскрыты подробности продолжения "Человека-паука"

Сюжет будущей киноленты должен будет достаточно серьёзно отойти от канона комиксов.

Актёры ленты "Человек-паук: Вдали от дома" Джейк Джилленхол и Джейкоб Баталон раскрыли подробности будущего фильма. Об этом сообщает Collider.

Джилленхол заявил, что главными злодеями будущего фильма будут "элементали" — существа, способные управлять водой, землёй, огнём и воздухом, а также вызывать стихийные бедствия. Сам же актёр должен будет сыграть Мистерио — врага Человека-паука, который в новом фильме внезапно перейдёт на сторону своего противника и вместе с Паркером будет бороться против "элементалей".