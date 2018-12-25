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Опубликовано 25 декабря 2018, 14:40

Раскрыты подробности продолжения "Человека-паука"

Кадр фильма "Человек-паук 3: Враг в отражении"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Человек-паук 3: Враг в отражении"/ © Кинопоиск

Сюжет будущей киноленты должен будет достаточно серьёзно отойти от канона комиксов.

Актёры ленты "Человек-паук: Вдали от дома" Джейк Джилленхол и Джейкоб Баталон раскрыли подробности будущего фильма. Об этом сообщает Collider.

Джилленхол заявил, что главными злодеями будущего фильма будут "элементали" — существа, способные управлять водой, землёй, огнём и воздухом, а также вызывать стихийные бедствия. Сам же актёр должен будет сыграть Мистерио — врага Человека-паука, который в новом фильме внезапно перейдёт на сторону своего противника и вместе с Паркером будет бороться против "элементалей".

Джейкоб Баталон (исполняющий роль лучшего друга Питера Паркера Неда) заявил, что "Человек-паук: Вдали от дома" — это "фильм о ребятах во время европейских каникул". Он рассказал, что в картине будет много путешествий, а также много моментов, связанных с отношениями. Премьера ленты запланирована на 4 июля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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