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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 17:35

Боевики атаковали МИД Ливии в Триполи, три человека погибли

Недалеко от здания министерства боевики подожгли три автомобиля, а потом начали стрельбу и пытались прорваться в здание.

В результате подрыва смертника рядом со зданием МИД в ливийской столице Триполи увеличилось число погибших до трёх. 10 человек пострадали, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Один из нападавших подорвал себя, второй получил пулевое ранение и погиб. Район вокруг здания МИД полностью оцеплен. Операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в нападении участвовали семь человек. Недалеко от здания министерства боевики подожгли три автомобиля, а потом начали стрельбу и пытались прорваться внутрь. Двое нападавших привели в действие взрывное устройство рядом со зданием.

Ранее в жилом доме в шведском городе Андерсторп прогремел взрыв. Как сообщает местная полиция, неизвестный подорвал там взрывное устройство.

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Анна Лебедева
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